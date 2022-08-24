Врачи нашли у итальянца ВИЧ, ковид и оспу обезьян

У 36-летнего мужчины из Италии одновременно обнаружили COVID-19, ВИЧ и оспу обезьян. Это первый такой случай в истории медицины, написало профильное издание Journal of Infection.

В июне мужчина пять дней провел в Испании, где вступал в половые контакты с мужчинами, не предохраняясь. Через девять дней у него начались лихорадка, боль в горле, головная боль. Тест на коронавирус дал положительный результат 2 июля. В тот же день у итальянца появилась сыпь, характерная для оспы обезьян, — вначале на руке, а потом распространилась по всему телу. Больной обратился за медпомощью. Он рассказал медикам, что три года назад лечился от сифилиса, а в начале января 2022 года болел ковидом и страдал биполярным расстройством. Анализ на ВИЧ, сделанный в прошлом году, был отрицательным. Однако более свежий анализ дал положительный результат.

«Этот случай показывает, как симптомы оспы обезьян и COVID-19 могут пересекаться, и подтверждает, что в случае коинфекции (заражение одной клетки разными вирусами — прим. ред.) сбор анамнеза и сексуальные привычки имеют решающее значение для постановки правильного диагноза», — отметили авторы статьи.

Они добавили: этот случай подчеркивает, что половой акт может быть преобладающим путем передачи оспы обезьян, поэтому при постановке такого диагноза стоит провести пациенту полный скрининг на инфекции, передающиеся половым путем.

«Поскольку это единственный зарегистрированный случай коинфекции вируса обезьяньей оспы, SARS-CoV-2 и ВИЧ, до сих пор недостаточно доказательств, подтверждающих, что эта комбинация может ухудшить состояние пациента», — добавили авторы.