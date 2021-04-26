Первый рейс «без ПЦР» в Черногорию отменили прямо перед посадкой на самолет

Хотя Черногория и пообещала снять все ограничения для российских туристов, первый за год прямой рейс Москва — Тиват отменен. Компания-перевозчик «Уральские авиалинии» открыла продажу билетов, хотя не получила разрешения российского МИД на вылет. Теперь обещает вернуть деньги всем пассажирам.

Телеграм-канал «Черногория-новости» сообщил, что в аэропорту Домодедово пассажиров без ПЦР-тестов не пустили на борт самолета авиакомпании «Уральские авиалинии». При этом Черногория два дня назад сняла все ограничительные меры, в том числе ПЦР-тестирование для граждан России.

У пассажиров U6-705 приняли багаж, но не пропустили на паспортный контроль. Таким образом, большая часть путешественников, приехавшая в аэропорт без тестов, не смогла попасть на первый за год прямой рейс в Черногорию. В итоге вылет лайнера по маршруту Москва — Тиват отменили.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» на вопросы СМИ ответили, что в авиакомпанию не поступало новых официальных документов об отмене тестов для въезда в Черногорию. Полет отменили, так как не было получено разрешение от МИД РФ. Также рейсы отменены с 26 апреля по 24 мая. Всем пассажирам деньги вернут, написало издание «Подъем».

«В авиакомпанию не поступало новых официальных документов об отмене тестов для въезда в Черногорию. Рейс был отменен в связи с тем, что авиакомпания не получила разрешения от МИДа РФ на полеты. Рейсы отменены с 26 апреля по 24 мая. Всем пассажирам деньги вернут», — сказал представитель перевозчика.

Вице-президент Российского союза Туриндустрии Юрий Барзыкин подтвердил в беседе с «360», что любое официальное заявление стран об открытии границ и снятии ограничений для россиян не имеет силы для туриндустрии, пока нет встречных решений со стороны российских властей.

«Оцениваются состояние эпидемиологической обстановки и только тогда принимаются решения о вылете. Многие страны готовы открыть нам свои границы, но дело в том, что у них уровень зараженности во много раз выше допустимого. Почему же мы должны подвергать опасности своих граждан?» — отметил эксперт.

Юрий Барзыкин также пояснил, что самостоятельно, частным порядком через третьи страны лететь никому не запрещено. Хотя такие путешественники подвергают себя повышенным рискам.

Между тем эксперты поясняют, что любое официальное заявление стран об открытии границ и снятии ограничений для россиян не имеет силы для туриндустрии, пока нет встречных решений со стороны российских властей. Рейс в Черногорию носил статус грузо-пассажирского, на него нужно получать отдельное разрешение, которое, видимо, не было получено перевозчиком, пишет BFM.RU.

Пока не ясно, почему при таких условиях перевозчик все-таки объявил о прямых рейсах. Возможно, многие пассажиры, у которых вместе с перелетом сорвались личные планы, будут требовать от компании большего, чем просто компенсация денег, потраченных на билеты.

По итогам 2020 года авиакомпания «Уральские авиалинии» ушла в убытки на 5,8 миллиарда рублей. Выручка авиакомпании составила 54,2 миллиарда рублей, что меньше на 34,2 миллиарда по сравнению с предыдущим годом, написало издание «Правда УрФО».