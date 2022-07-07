Первый ребенок скончался от гепатита неизвестной этиологии в Греции

Первая смерть ребенка, связанная с тяжелым острым гепатитом неясной этиологии, зафиксирована в Греции. Об этом сообщила Национальная организация общественного здравоохранения EODY.

«Это 13-месячный ребенок, который поступил в частную детскую клинику в связи с лихорадкой в течение двух дней и вялость», — привело РИА «Новости» сообщение организации.

При проведении обследования медики выявили печеночную недостаточность, а также отек головного мозга. Несмотря на все усилия, врачам не удалось спасти жизнь ребенка.

На сегодня в Греции зарегистрировано еще 11 больных с признаками острого гепатита неизвестного происхождения, отмечается в сообщении. Все пациенты находятся в стабильном состоянии без осложнений, они не нуждаются в специальном лечении.

Глава научного центра по профилактике и борьбе со СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский еще в мае предполагал, что причиной возникновения неизвестного вида гепатита у детей в ряде стран мог стать вирус. Он отмечал, что основные возбудители гепатитов у пациентов не обнаружены, что подталкивает к мысли о вирусном происхождении болезни.