Роспотребназор выдвинул гипотезу о происхождении нового вида гепатита у детей

Причиной возникновения неизвестного вида гепатита у детей в ряде стран мог стать вирус. Эту гипотезу в беседе с ТАСС озвучил глава научного центра по профилактике и борьбе со СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

По его словам, основные возбудители гепатитов у пациентов не обнаружены, что подталкивает к мысли о вирусном происхождении болезни.

«Ученые подозревают, что причиной мог стать какой-то из вариантов аденовируса, обнаруженный у больных в Англии», — сообщил он.

Покровский счел маловероятной ситуацию, при которой у нескольких десятков детей внезапно мог появиться аутоиммунный гепатит.

«В этом случае из-за нарушенного иммунного ответа страдают клетки печени. Тем более болезнь имеет хронический характер, острые формы встречаются редко», — объяснил он.

Покровский подчеркнул, что в настоящий момент не хватает данных, в частности, о связях между заболевшими.

Ранее в США и ряде стран Европы медики обнаружили неизвестный вирус, который поражает печень у детей.