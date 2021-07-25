Первый небинарный персонаж появился в мультфильме студии Disney

В диснеевском мультсериале впервые за всю историю существования студии появился небинарный персонаж. Это мультфильм называется «Дом совы», а героя зовут Рейн. Озвучил его небинарный актер Ви Роке. Об этом пишет The Independent.

Создатель сериала Дана Террас рассказала, что некоторые представители Disney были против этой идеи, однако открыто заявила о желании включить представителей квир-коммьюнити в число персонажей. В конце концов Террас дали добро, но запретили демонстрировать нетрадиционные отношения между героями мультфильма.

Роке подтвердил на своей странице в Twitter, что работал над сериалом. Премьера эпизода «Дома совы» с Рейном — некой ведьмой, которая говорит о себе в третьем лице и множественном числе, состоялся 24 июля.

Актер признался, что исполнилась его мечта.

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