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Первый ЛГБТ — детский сад откроют в Берлине

Bild: в Берлине откроется первый детсад, связанный с секс-меньшинствами

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Первый детский сад в Германии, связанный с темой нетрадиционной сексуальной ориентации и сексуальных меньшинств, появится в Берлине. Об этом написала газета Bild.

Учебное заведение для самых маленьких откроет застройщик Schwulenberatung Berlin. Детсад расположится в доме, где в основном будут проживать люди нетрадиционной сексуальной ориентации.

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Компания уже получила свыше 60 заявок на зачисление в детский сад, которые принимают не только от представителей ЛГБТ-сообщества, но и остальных берлинцев.

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Воспитанникам детсада панируют рассказывать, что такое быть принадлежащим к секс-меньшинствам человеком.

«Из десяти детских книг в библиотеке садика будут лишь три, в которых красивый принц берет в жены принцессу», — заявили в презентационном материале детсада.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что Минюст РФ подготовил проект закона об административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Германия

ЛГБТ

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