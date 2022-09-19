Минюст поддержал законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду | 360°

Власть 19 сентября 2022, 14:13 Поделиться Telegram

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Viber Минюст поддержал законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду Глава комитета Госдумы по информполитике Хинштейн: Минюст поддержал законопроект об ЛГБТ РИА «Новости»

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Министерство юстиции России подготовило проект положительного отзыва правительства на законопроект об административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн рассказал ТАСС.

«Минюст подготовил проект официального отзыва правительства в поддержку принятия законопроекта. Этот отзыв направлен в правительство. Дальше он будет уже рассматриваться на комиссии по законопроектной деятельности, который примет окончательное решение», — сообщил он.

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Инициатива предусматривает штраф за пропаганду ЛГБТ для граждан — до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — до четырех миллионов рублей, если правонарушение совершено в интернете или с применением средств массовой информации.

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Ранее стало известно, что телеведущей и журналистке Ксении Собчак придется заплатить штраф в размере одного миллиона рублей, если ее признают виновной в ЛГБТ-пропаганде. Такой информацией поделился адвокат, кандидат юридических наук Геннадий Нефедовский.

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