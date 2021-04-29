Кабмин Нидерландов подтвердил участие зрителей в Евровидении

Правительство Нидерландов не отказалось от эксперимента о запуске зрителей на музыкальный конкурс Евровидение. Об этом со ссылкой на министерство образования, науки и культуры страны сообщила газета Telegraaf.

В ведомстве пояснили, что несмотря на рост новых случаев заражения коронавирусом и новые госпитализации эксперимент со зрителями все же проведут. Власти хотя понять, насколько безопасно проводить массовые мероприятия.

Для зрителей будут действовать ограничения. В зал пустят не более 3,5 тысяч человек и только с отрицательным тестом на коронавирус. Так как Нидерланды все еще закрыты, то иностранцев на Евровидении не ждут.

При этом в кабинете министров отметили, что если количество пациентов в интенсивной терапии увеличится до 900 человек, то эксперимент отменят. По данным на четверг, в клиниках было только тяжелых пациентов.

Зрителей пустят на репетиции, полуфиналы и финал конкурса. Продажа билетов начнется в начале мая.

Конкурс песни Евровидение пройдет в этом году с 18 по 22 мая на сцене комплекса Ahoy в Роттердаме. Организаторы объявили, что ограничат составы делегаций и количество журналистов. Россию на конкурсе представит певица Manizha с песней Russian Woman.