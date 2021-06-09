Первый болид Шумахера продадут за 1,4 миллиона евро

Первый болид немецкого гонщика Михаэля Шумахера, на котором он выступил на чемпионате мира по автогонкам в классе машин «Формула-1», решили продать. За «Джордан 191» хотят выручить 1,4 миллиона евро.

О продаже гоночного авто сообщил журнал Motor Sport Magazine. Его выставил автомобильный дилер Speedmaster Cars.

«Этот болид поражает воображение», — признался его владелец Джеймс Хэнсон.

За команду «Джордан» на Гран-при Бельгии Шумахер дебютировал в 1991 году, когда пилот Бертран Гашо попал в тюрьму после конфликта с таксистом в Лондоне.

В декабре 2013 года гонщик получил черепно-мозговую травму во время катания на горных лыжах во Франции. Врачи выявили у Шумахера множественные повреждения обоих полушарий мозга и кровоизлияние. Летом 2014 года его вывели из комы, а с сентября начали курс реабилитации на вилле в Швейцарии, на берегу Женевского озера. С этих пор официальных данных о состоянии здоровья спортсмена не поступало.

Михаэлю Шумахеру 52 года. На его счету — семь побед на «Формуле-1». Из них пять раз он выигрывал гонку в составе «Феррари».