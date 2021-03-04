Сын Шумахера в «Формуле-1» будет выступать в болиде с российским триколором

Американская команда «Формулы-1» Haas в новом сезоне будет выступать в болидах в бело-сине-красных цветах. Одним из гонщиков команды является сын Шумахера.

Изображения гоночной спортивной машины опубликовали в социальных сетях команды.

На гоночной машине, выкрашенный в российский триколор, также будет выступать российский гонщик Никита Мазепин, который подписал контракт с американской командой в прошлом году. В «Формуле-1» он будет выступать под нейтральным флагом из-за решения CAS по поводу российских спортсменов, однако использовать цветы флага в раскраске машины не запрещено.

Триколор появился на болидах Haas благодаря титульному спонсору из «Уралкалия», сообщил РИА «Спорт». Название команды поменяется на Uralkali Haas F1.

«Мы рады, что „Уралкалий“ стал нашим партнером. Мы входим в новый сезон с новым титульным спонсором и двумя новыми гонщиками, это будет захватывающий год, хотя, надеюсь, только в хорошем смысле», — заявил руководитель команды Гюнтер Штайнер.

Акционером «Уралкалия» является отец Никиты Мазепина бизнесмен Дмитрий Мазепин.