Первый американский штат подал иск против Китая из-за коронавируса

В США намерены судиться из-за коронавируса не только с ВОЗ. Ответить за распространение инфекции американцы теперь призывают Китай. Первый иск против страны подал штат Миссури.

Генеральный прокурор штата Эрик Шмитт указал в исковых документах, что из-за COVID-19 странам по всему мира нанесен непоправимый ущерб. Вирус повлек за собой не только болезни и смерть, но и экономические потрясения и человеческие страдания, подчеркнуло издание The Hill.

«Китайское правительство солгало миру об опасности и заразности COVID-19, не давало информировать общественность и мало что сделало для того, чтобы предотвратить распространение болезни. Они должны нести ответственность за свои действия», — говорится в составленном иске.

Миссури потребовал от Пекина возместить убытки. В штате хотят официально привлечь Китай к ответственности за ситуацию с пандемией.

В Пекине отвергли критику по поводу коронавируса и назвали ее беспочвенной, призвав мировое сообщество «сплотиться и сотрудничать на согласованных условиях»,

«Нападки и дискредитация других стран — просто напрасная трата времени и никак не поможет погибшим», — сказал в интервью Fox News представитель китайского МИД Гэн Шуан.

В США, по последним данным, коронавирусом заражены более 825 тысяч человек. Скончались 45 063 американца. Накануне претензии к ВОЗ предъявили жители Нью-Йорка, который наиболее пострадал из-за распространения инфекции. Люди обвинили организацию в халатности к ситуации с COVID-19.