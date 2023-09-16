16 сентября 2023, 02:35
Зеленский пригрозил Польше, Словакии и Венгрии за запрет украинского зерна
Зеленский: Украина ответит странам, запретившим ввоз зерна
Владимир Зеленский пригрозил дать «цивилизованный ответ» странам, которые запретили ввоз украинского зерна вопреки решению Еврокомиссии. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале украинского президента.
Зеленский поблагодарил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за решение не продлевать эмбарго на ввоз украинской продукции.
Реклама
«Сейчас важно, чтобы европейское единство сработало и на двустороннем уровне. Чтобы соседи <…> Украину поддержали. А если их решения будут нарушать право ЕС, Украина будет цивилизованно отвечать», — пригрозил Зеленский.
В пятницу вечером стало известно, что Еврокомиссия не будет продлевать эмбарго на зерно с Украины. При этом еврочиновники возложили на киевские власти ответственность за предотвращение скачков объемов поставок зерна в Евросоюз.
Польские власти в ответ на это заявили, что страна в одностороннем порядке продлит запрет, несмотря на позицию Еврокомиссии.
Вслед за Польшей ввоз украинского зерна, а также некоторых других продуктов, запретили Венгрия и Словакия.
Владимир Зеленский
Еврокомиссия
Евросоюз
Украина
зерновая сделка
Урсула фон дер Ляйен
Реклама
Реклама