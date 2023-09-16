Мир 16 сентября 2023, 02:35 Зеленский пригрозил Польше, Словакии и Венгрии за запрет украинского зерна Зеленский: Украина ответит странам, запретившим ввоз зерна РИА «Новости»

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Владимир Зеленский пригрозил дать «цивилизованный ответ» странам, которые запретили ввоз украинского зерна вопреки решению Еврокомиссии. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале украинского президента.

Зеленский поблагодарил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за решение не продлевать эмбарго на ввоз украинской продукции.

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«Сейчас важно, чтобы европейское единство сработало и на двустороннем уровне. Чтобы соседи <…> Украину поддержали. А если их решения будут нарушать право ЕС, Украина будет цивилизованно отвечать», — пригрозил Зеленский.

В пятницу вечером стало известно, что Еврокомиссия не будет продлевать эмбарго на зерно с Украины. При этом еврочиновники возложили на киевские власти ответственность за предотвращение скачков объемов поставок зерна в Евросоюз.

Польские власти в ответ на это заявили, что страна в одностороннем порядке продлит запрет, несмотря на позицию Еврокомиссии.

Вслед за Польшей ввоз украинского зерна, а также некоторых других продуктов, запретили Венгрия и Словакия.