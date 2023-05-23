Мир 23 мая 2023, 10:41 Первую страну, которая может передать ВСУ истребители F-16, назвали в Киеве Politico: Нидерланды могут первыми передать Украине истребители F-16 United States Air Force

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Нидерланды первыми могут передать Украине истребители F-16, сообщил советник министра обороны страны Юрий Сак. Его заявление опубликовало издание Politico.

Никаких подробностей Сак не привел. Днем ранее глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявлял, что украинских пилотов могут начать обучать пилотированию F-16 в скором времени.

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По информации Politico, власти Украины надеются получить от Запада до 50 истребителей F-16. Президент страны Владимир Зеленский рассчитывал, что эта тема будет в центре внимания на саммите G7 в Японии. Аналогичные ожидания у него и от саммита НАТО в Литве.

Источник газеты в Пентагоне ранее отмечал, что Минобороны США не против того, чтобы Украине передали F-16 другие страны. Вместе с тем другой собеседник издания отмечал, что никаких решений на этот счет пока не принимали окончательно. Кроме того в Штатах, по его словам, сомневались в том, что ВСУ нужны эти самолеты на данном этапе конфликта.