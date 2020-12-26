Первую прививку от коронавируса сделали 101-летней женщине в Германии

В общей сложности в этом доме престарелых из 59 постояльцев привились 40 человек. кроме того, прививку поставили десять сотрудников и управляющий директор центра. Им привили препарат от COVID-19 BioNTech/Pfizer.

Начало вакцинации населения от коронавируса Германия запланировала на воскресенье, 27 декабря. При этом утром в субботу, 26 декабря, Саксония-Анхальт получила первую поставку в 9,7 тысячи доз препарата, и распространила вакцину по районам и городским округам.

Вакцину в первую очередь получат люди старше 80 лет, сотрудники домов престарелых, а также медики — сотрудники отделений интенсивной терапии, амбулаторных служб и неотложной помощи.

Масштабная вакцинация от коронавируса уже началась в России. Вакцины развезли по всем регионам страны. Пока прививки делают врачам и учителям. Скоро получить бесплатный препарат сможет любой желающий. В течение января следующего года в российские больницы и поликлиники поступит около 6,5 миллиона доз «Спутника V». Производство препарата идет с опережением плана. На новогодних каникулах вакцинацию приостанавливать не будут.

26 декабря министр здравоохранения России Михаил Мурашко объявил, что ведомство одобрило применение «Спутника V» для вакцинации людей старше 60 лет. Вакцину признали безопасной и эффективной.