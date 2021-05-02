Первую партию вакцины «Спутник V» доставили в Азербайджан

Груз с российской вакциной от коронавируса «Спутник V» прибыл в аэропорт имени Гейдара Алиева в Баку. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на своего корреспондента с места событий.

Первую партию вакцины встретили представители МИД и Минздрава Азербайджана, а также посол России в Баку Михаил Бочарников.

Разрешение на применение российского препарата власти Азербайджана выдали в марте этого года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Али Асадов. Планируется, что Баку закупит 300 тысяч доз вакцин в течение полугода.

Вакцинация жителей Азербайджана началась в январе. Для прививок используют препарат CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech.

Российская вакцина «Спутник V» стала первым в мире зарегистрированным препаратом от коронавируса. Это разработка специалистов российского Института имени Гамалеи. В основе препарата находятся два обезвреженных аденовируса, которые выступают в качестве переносчика генетической информации белка коронавируса SARS-CoV-2.

При проникновении в организм иммунная система реагирует на части чужеродного белка и формирует антитела.