    29 февраля 2020, 22:33

    Первая смерть от коронавируса зафиксирована в США

    Анастасия Кукова

    Представители департамента здравоохранения штата Вашингтон сообщили о первой смерти от коронавируса, зафиксированной в Соединенных Штатах 29 февраля.

    Об этом стало известно агентству Reuters. Никаких других подробностей чиновники не сообщили. Вся информация будет оглашена на пресс-конференции, которая должна состояться поздно вечером.

    В Мексике 29 февраля был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Известно, что пациент стабилен, болезнь протекает в легкой форме.

    В иранском Бендер-Аббасе местные жители подожгли больницу, в которую по слухам привезли больных коронавирусом. Часть здание сгорела, неизвестно, пострадали ли пациенты.