Первая смерть от коронавируса зафиксирована в США

Представители департамента здравоохранения штата Вашингтон сообщили о первой смерти от коронавируса, зафиксированной в Соединенных Штатах 29 февраля.

Об этом стало известно агентству Reuters. Никаких других подробностей чиновники не сообщили. Вся информация будет оглашена на пресс-конференции, которая должна состояться поздно вечером.

В Мексике 29 февраля был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Известно, что пациент стабилен, болезнь протекает в легкой форме.

В иранском Бендер-Аббасе местные жители подожгли больницу, в которую по слухам привезли больных коронавирусом. Часть здание сгорела, неизвестно, пострадали ли пациенты.