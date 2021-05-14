Первая леди США заявила, что чувствует себя голой без маски

Супруга президента США Джилл Байден допустила двусмысленное высказывание о ношении масок. Ее процитировало РИА «Новости» в Telegram.

Жена Джо Байдена выразила свое отношение к рекомендации властей снять маску во время визита в Западную Виргинию.

«Мы чувствуем себя голыми», — сказала она, потом сказала, что имела в виду другое.

Одно из резких высказываний Байден допустил в адрес российского лидера Владимира Путина, назвав его убийцей. Одновременно с этим глава Белого дома не стал отрицать, что стремиться к сотрудничеству с Россией. Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил такую позицию прагматичным подходом.