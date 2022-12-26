Мир 26 декабря 2022, 23:36 Первая леди США рассказала, что получила от Байдена в подарок на рождество Первая леди США Джилл Байден сообщила, что получила на Рождество от мужа стихотворение РИА «Новости»

Читать 360tv в

Супруга президента США Джилл Байден рассказала в интервью актрисе Дрю Берримор, что ежегодно на Рождество получает в подарок от Джо сочиненное им стихотворение. Глава государства подтвердил, что пишет стихи сам.

«Каждый год Джо дарит мне стихотворение… Он купил мне книжечку и каждый год записывает туда стихи», — поделилась Джилл с актрисой и ведущей ток-шоу.

Реклама

Президент США заявил, что действительно сам сочиняет стихи и ему «есть, о чем написать». При этом Байден взял супругу за руку. Он вспомнил, что делал предложение Джилл пять раз, и только потом она согласилась стать его женой.

Реклама

«Когда я сходил с ней впервые на свидание, то понял, что это именно та женщина. Это действительно было так… Я всего дважды в жизни влюблялся и в обоих случаях немедленно это понимал», — заявил президент.

Для Байдена это второй брак, первая супруга погибла в автокатастрофе вместе с их дочерью.

Президент США снова «отличился» во время визита в Америку главы Украины Владимира Зеленского. Байден перепутал Украину с Ираном и ошибся в фамилии Зеленского.