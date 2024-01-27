27 января 2024, 11:45
Перуанские биологи раскрыли загадку «мумий инопланетян» из пустыни Наска
РИА «Новости»: ученые из Перу обнародовали доклад о «мумиях инопланетян»
Специалисты Национального института судебной медицины и криминалистики Перу выяснили правду о странных останках из пустыни Наска и предоставили подробный отчет. Как оказалось, мумии состоят из фрагментов мелких животных, сообщило РИА «Новости».
Ученые провели рентгенологическое исследование «гуманоидов» и установили, что голова одного из пришельцев — череп млекопитающего, а кости принадлежат птицам.
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По словам сотрудника института Флавио Эстрада Морено, кости похожи на черепа ламы или альпаки, которые нередко встречаются на археологических кладбищах перуанских культур. Второй образец из-за шарообразного утолщения живота создавал впечатление беременности, но это был просто камень.
В итоге перуанские ученые, проведя собственное расследование, не нашли признаки пришельцев, но заметили криминальный след. Министр культуры Перу Лесли Уртеаги заявил, что костные останки доиспанского периода являются музейными экспонатами. В связи с этим возбудили уголовное дело об их незаконном вывозе.
В сентябре прошлого года журналист и уфолог Хайме Мауссан показал палате депутатов парламента Мексики две мумии из перуанского города Наска, которые, по его словам, могут принадлежать инопланетянам. Всего археологи обнаружили примерно 14 тел.
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