Интересное 14 сентября 2023, 20:13 🛸Инопланетные слушания в парламенте Мексики. Кем оказались пришельцы-карлики Альберто и Жозефина Мумии инопланетян, показанные в Мексике, оказались подделкой Фото: скриншот из видео телеканала Eltrece — Canal 13 / YouTube

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Уфологи всего мира овациями встретили недавнюю новость о двух «пришельцах» из Перу, мумии которых выставили на всеобщее обозрение в парламенте Мексики. Но ликование длилось недолго. Ученые быстро начали искать доказательства и заявили, что эти «гуманоиды» — обычная подделка.

Внеземные гости в мексиканском парламенте

Журналист и уфолог Хайме Мауссан 12 сентября показал палате депутатов парламента Мексики две мумии из перуанского города Наска, которые, по его словам, могут принадлежать инопланетянам. Всего археологи обнаружили примерно 14 тел.

Перед этим, по словам уфолога, сотрудники Национального автономного университета Мексики провели радиоуглеродный анализ и выяснили, что двум инопланетным гостям около тысячи лет. А молекулярный анализ якобы показал, что они внеземного происхождения.

На конференции Мауссан заверил, что ДНК найденных существ на 30% отличается от генетического материала человека. Правда, результаты экспертизы нигде так и не опубликовали, что вызвало у ученых множество вопросов.

До презентации депутат от правящей партии Серхио Гутьеррес попросил всех участников встречи встать и поклясться говорить только правду. Уфолог и его соратники, разумеется, выполнили требование и открыли два таинственных ящика с «перуанскими карликами».

Видео и фото с конференции буквально взорвали СМИ и социальные сети. Общество разделилось на три группы: уфологов, активно поддерживающих Мауссана, ученых, которые пытаются докопаться до истины и доказать обратное, и пытливые умы, просто наблюдающие за инопланетным спектаклем.

Что говорят уфологи

Несмотря на негативные комментарии и недоверие, уфологи дополнили свой проект, посвященный внеземным гостям, очередными «весомыми доказательствами». Они отметили, что нашли особей разного пола, и даже дали им имена — Альберто и Жозефина.

Кроме того, специалисты проанализировали тела двух мумий вдоль и поперек: сделали рентгеновские снимки и провели ряд экспертиз, взяв биологические материалы.

Все фото и видео ученые выложили на официальном сайте проекта. Специалисты даже создали 3D-модель скелетов, подробно показав их строение и примерное расположение органов.

В теле каждого гуманоида нашли имплантаты из чрезвычайно редких металлов, в том числе осмия. А у Жозефины обнаружили небольшой сюрприз в брюшной части. Правда, исследователи пока не могут понять, что это такое: либо в животе у женской особи яйца, либо тысячу лет назад пришельцы питались камнями.

Уфологи получили бесчисленное количество запросов предоставить доказательства экспертиз «на бумаге», а не просто на словах. Даже конференция в конгрессе не смогла успокоить научное сообщество.

Но, видимо, любители НЛО следуют тактике, которую в свое время высказал российский кинорежиссер Никита Михалков: «Если я что-то утверждаю, я не обязан представлять доказательства».

Ученые были бы рады доказать уфологам обратное. Однако работать им попросту не с чем.

Ученые негодуют

Научное сообщество возмутилось, что «экспертизу» проводила лишь группа уфологов. Астрофизик и научный консультант Хульета Фиерро отметила в интервью изданию Wires, что мексиканские исследователи не пригласили экспертов, которые занимаются генетической антропологией.

«Еще не понимаю, как они привезли инопланетян из Перу сюда, в Мексику. Как они прошли с ними на таможне? Это какая-то загадка. Более того, если это и правда пришельцы, то их сразу должны были изолировать. Потому что они могут содержать в себе вирус и вызвать ужасную пандемию», — порассуждала она.

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Научный сотрудник Института социальных исследований и доктор социологии Рауль Деларбре вовсе назвал конференцию «спектаклем с фанатиками для медийного зрелища».

Такое ощущение, что мексиканскому конгрессу больше нечего делать, раз они устраивают слушания по инопланетной жизни. Это разве те задачи, которое решает правительство? Смех да и только. Рауль Деларбре

Он подчеркнул, что слушание в конгрессе, которое устроил депутат правящей партии Гутьеррес, — «безответственность и абсолютная неуклюжесть» со стороны правительства.

«Серхио Гутьеррес использовал штаб-квартиру конгресса для удовлетворения своих личных прихотей, и тот, кто получает от этого прибыль, — это товарищ Мауссан. Он уже несколько десятилетий наживается на недоказанных гипотезах, делая личный бизнес на социальных ожиданиях относительно так называемых НЛО», — отметил социолог.

Фото: скриншот из видео телеканала Noticias Telemundo / YouTube

Классика инопланетной бутафории

Новость не могла пройти мимо Всемирного комитета по изучению мумий — одной из важнейших организаций по анализу таких артефактов.

По словам специалистов, это «великое археологическое открытие XXI века» известно в Перу как трехпалые мумии Наска. Исследование гуманоидов долгие годы относили к псевдонаучным кругам, а большинство анализов и экспертиз брали на себя как раз уфологи.

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В результате научное сообщество как ставило под сомнение достоверность «перуанских карликов», так и продолжает это делать. Сотрудники комитета уверены, что исследователи НЛО «вносили изменения и модификации, чтобы придать находкам голливудский и инопланетный вид».

Всемирный комитет «обозвал» открытие Мауссана обычным мошенничеством, подчеркнув, что это «безответственная организованная кампания по дезинформации».

Трехпалые мумии Наска давно будоражат умы зарубежных уфологов. Настоящие ученые, в свою очередь, хотят докопаться до истины и понять, действительно внеземная жизнь возможна, или это все же выдумка.

Дискуссии вокруг «гостей» могут продолжаться не один год — вопросов всегда больше, чем ответов. Так, например, Россия никак не может найти доказательства необъяснимой ситуации с «кыштымским карликом», которого ласково нарекли Алешенькой.