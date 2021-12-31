Пермский ручной ворон стал звездой в Великобритании

Британская газета Daily Mail рассказала о видеоролике россиянина из Пермского края Александра Чугайнова, снявшего ручного ворона Гошу. Птица, спокойно выполняющая сложные команды, покорила сердца британцев.

«Кого это вы называете птичьими мозгами? Домашний ворон Гоша демонстрирует некоторые из 30 известных ему команд — в том числе снять перчатку своего хозяина с дерева и поцеловать его в щеку», — отметило СМИ. Также в числе команд оказались «иди на пенек», «дай снег», «дай лапу», «отнеси», «иди на плечо».

Чугайнов нашел Гошу еще птенцом, чье дерево упало из-за порыва ветра. Своим хозяином птица признала только его, а остальным людям не доверяет.

«Он летает за перчаткой? Потерянный талант. Я бы научил его приносить мне украденные украшения», — поделился Andrew_Roberts.

«Великолепное видео, эти птицы хорошо известны своим умом. Борис Джонсон, смотри, он, наверное, будет следующий на твоей работе», — сыронизировал Lobstersalad.

А жители Санкт-Петербурга накануне увидели стаю ворон со светлым оперением. По их словам, птицы с такой расцветкой ранее в городе не появлялись. Зоолог объяснил это генетической мутацией.