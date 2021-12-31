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    31 декабря 2021, 17:24

    Пермский ручной ворон стал звездой в Великобритании

    Михаил Закурдаев

    Британская газета Daily Mail рассказала о видеоролике россиянина из Пермского края Александра Чугайнова, снявшего ручного ворона Гошу. Птица, спокойно выполняющая сложные команды, покорила сердца британцев.

    Пермский ручной ворон стал звездой в Великобритании

    «Кого это вы называете птичьими мозгами? Домашний ворон Гоша демонстрирует некоторые из 30 известных ему команд — в том числе снять перчатку своего хозяина с дерева и поцеловать его в щеку», — отметило СМИ. Также в числе команд оказались «иди на пенек», «дай снег», «дай лапу», «отнеси», «иди на плечо».

    Чугайнов нашел Гошу еще птенцом, чье дерево упало из-за порыва ветра. Своим хозяином птица признала только его, а остальным людям не доверяет.

    «Он летает за перчаткой? Потерянный талант. Я бы научил его приносить мне украденные украшения», — поделился Andrew_Roberts.

    «Великолепное видео, эти птицы хорошо известны своим умом. Борис Джонсон, смотри, он, наверное, будет следующий на твоей работе», — сыронизировал Lobstersalad.

    А жители Санкт-Петербурга накануне увидели стаю ворон со светлым оперением. По их словам, птицы с такой расцветкой ранее в городе не появлялись. Зоолог объяснил это генетической мутацией.