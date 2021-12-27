Появление коричнево-бежевых ворон в Петербурге удивило местных жителей

Жители Санкт-Петербурга накануне увидели стаю ворон со светлым оперением. По их словам, птицы с такой расцветкой ранее в городе не появлялись. Так это или нет, рассказал Piter.TV сотрудник Зоологического института РАН, организатор орнитологических экскурсий Сергей Петров.

По словам орнитолога, коричнево-бежевые вороны иногда встречаются, это вариант окраски обычного вида — вороны серой.

«Насколько это молодые птицы или взрослые — сказать сложно в данный период времени, поскольку молодые птицы с осени почти неотличимы от взрослых. Нужно понаблюдать. Такие варианты окраски случаются. Нечасто, но периодически мы их видим у разных птиц», — сообщил он.

Петров добавил, что такая окраска считается аномальной, и связана она скорее всего с генетическими мутациями. Специалист заверил, что никакого вреда воронам она не наносит.