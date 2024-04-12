Мир 12 апреля 2024, 11:20 Перевозчики грузов из ОАЭ в Россию столкнулись с проблемой из-за ситуации в Красном море «Коммерсант»: крупнейший порт для перевозок из ОАЭ в РФ Джабаль-Али перегружен РИА «Новости»

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Из-за конфликта в Красном море перевозчикам пришлось искать альтернативные маршруты для мировой торговли. Все это привело к перегрузу одного из крупнейших портов ОАЭ — Джабаль-Али, — через который в том числе идут контейнеры в Россию. Об этом сообщил «Коммерсант».

Участники рынка сообщили о росте стоимости услуг самого порта. Также они отметили, что время на транзит увеличилось, а цены на доставку грузов из Объединенных Арабских Эмиратов в Россию выросли.

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«Порт сильно перегружен. Цены на все услуги существенно выросли», — отметила президент таможенного брокера KBT Юлия Шленская.

В период с января по март средний срок морской доставки грузов из ОАЭ в Россию вырос с 25 до 52 дней. Участники рынка ищут новые маршруты. Но пока они сталкиваются с тем, что другие региональные порты не такие емкие.

Как отметил один из собеседников «Коммерсанта», для России есть альтернативные маршруты. В качестве примера он привел транспортный коридор Север — Юг через Иран и Каспийское море, а также маршрут из Китая через Казахстан.