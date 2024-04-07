Мир 07 апреля 2024, 00:55 Британские ВМС сообщили о нападении на судно в Йемене UKMTO получило данные о нападении на судно у порта Ходейда в Йемене Freepik

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Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах сообщило о нападении на судно в 60 морских милях (111,1 километра) к юго-западу от йеменского порта Ходейда. Об этом ведомство написало в соцсети Х.

«Капитан судна сообщил о двух ракетах вблизи судна», — сказано в публикации.

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Представители управления объяснили, что первую ракету перехватили силами коалиции, а вторая упала в воду на расстоянии. Никто из членов экипажа не пострадал, случившееся классифицировали как атаку. UKMTO призвало суда аккуратнее проходить в этой местности и уведомлять о «любой подозрительной активности».

Ранее мятежное движение «Ансар Аллах» атаковало израильское судно Pacific 01 и американский эсминец в Красном море. Также три водных транспорта США и Израиля обстреливали в Индийском океане. При атаке боевики использовали противокорабельные ракеты.