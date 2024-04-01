Эксклюзив 01 апреля 2024, 13:12 «Перевалочный хаб». Как Турция могла воспитывать террористов Политолог Войко: в Турции могут обучать экстремистов из Центральной Азии

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Украинский след обнаружили в жутком теракте, произошедшем в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Несколько преступников, участвовавших в зверской расправе над людьми, могли получить инструкции, когда ездили в Турцию. Политолог, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Евгения Войко и Екатерина Малашенко в стриме «360» обсудили, почему Запад выгораживает Украину, а также какие вопросы есть к Турции.

«Мы с первых же дней, если говорить о теракте в „Крокусе“, видели, как, прежде всего западные элиты: американские, британские, пытались выгородить Украину. Да и до сих пор продолжают это делать. Были найдены и другие причастные, в том числе запрещенные в России ИГИЛ*», — отметила политолог.

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Украину по-прежнему пытаются обелить, говоря о ее непричастности. Что касается Турции, то, безусловно, подчеркнула Войко, страна в последние годы довольно активно действует в направлении мягкой силы на постсоветском пространстве и в странах Центральной Азии.

«Критика Турции как раз-таки заключается в том, что, допустим, граждане Центральной Азии, кто едет в страну на учебу или на работу, например, встраиваются в какие-то радикальные исламистские круги, соответственно, получают образование не то, за которым публично едут, о котором открыто говорят. К Турции есть много вопросов. Давно обсуждаются, что это за образование и не является ли Турция перевалочным хабом для многих экстремистов по пути на Ближний Восток, например, в ту же Сирию», — подчеркнула Войко.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. По последним данным, жертвами стали 144 человека, включая пятерых детей. Ранее Telegram-канал, через который, вероятно, собирали деньги для исполнителей преступления, удалили из мессенджера.

*ИГИЛ («Исламское государство») — запрещенная в России террористическая группировка.