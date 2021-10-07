Перетрудился: Порошенко заснул на заседании Рады

Бывший украинский президент Петр Порошенко, ныне возглавляющий партию «Европейская солидарность», уснул на заседании Верховной рады. Порошенко задремал во время обсуждения отставки Дмитрия Разумкова с поста спикера, написал сайт «Вести.ua».

Издание опубликовало снимок, на котором можно заметить, что Порошенко сидит в зале с опущенной головой и закрытыми глазами. Долго ли он так сидел, неизвестно.

Экс-лидер страны уже не в первый раз попадает в подобные ситуации на публике. Пару лет назад Порошенко тоже заснул во время заседания Рады. Задремавшего политика даже сняли на видео.

Народные избранники в четверг рассмотрели вопрос о пребывании Разумкова на посту спикера Рады. Впоследствии 284 депутата проголосовали за его отставку. Минимально требовалось 226 голосов.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее раскритиковал Разумкова, заявив, что тот отстранился от однопартийцев из «Слуги народа» и начал вести отдельную политическую жизнь. Зеленский отмечал, что у партии накопилось немало претензий к Разумкову.