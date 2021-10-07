Верховная рада Украины отправила в отставку Дмитрия Разумкова с поста спикера

Верховная рада Украины отстранила спикера Дмитрия Разумкова от ведения заседаний. Его раскритиковал президент страны Владимир Зеленский, написало РБК.

Депутаты Рады начали процедуру отзыва одного из председателей — Дмитрия Разумкова — с его должности. Зеленский утверждал, что к нему давно есть множество претензий: Разумков действует не так, как нужно верховной партии.

Председателя отстранили по итогам голосования — инициативу подхватили 240 депутатов из 450. Предложение отстранить Разумкова поступило от нескольких организаций — фракции «Слуга народа», групп «Доверие» и «За будущее». Теперь спикер не сможет вести пленарные заседания парламента в течение двух дней, сообщила «Украинская правда».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением, что Разумков отстранился от партии «Слуга народа» и начал вести свою отдельную политическую жизнь. «Он хочет быть не просто субъектом и сторонится своих однопартийцев», — подчеркнул лидер страны.

Зеленский уточнил, что к Разумкову у партии скопилось уже немало претензий. Среди них, к примеру, недовольство его неверными решениями в сфере закона против олигархов. Также Разумков выдавал чиновникам подписные листы, призывающие к импичменту президента, рассказал Зеленский, упомянув, что узнал об этом из СМИ.

Дмитрий Разумков занимает место председателя Верховной рады Украины с 2019 года. Он набрал самое большое количество голосов за всю историю Рады: его кандидатуру поддержали 382 человека. Чиновник не собирается уходить из политики даже в случае отставки, так он сказал в интервью «Украинской правде».