Перестрелка произошла на границе КНДР и Южной Кореи

Выстрелы прозвучали на границе КНДР и Южной Кореи. Пострадавших нет. Южнокорейские пограничные войска в районе инцидента находятся в режиме готовности.

«Несколько выстрелов были произведены в направлении наблюдательного поста Южной Кореи в районе центральной части демаркационной линии», — приводит агентство «Ренхап» текст сообщения Объединенного комитета начальников штабов республики Корея.

Южнокорейские военные в ответ дважды выстрелили в сторону КНДР. Командование сейчас выясняет все обстоятельства инцидента, чтобы не допустить подобного в будущем. Корейская война в 1953 году закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Формально страны еще воюют.

2 мая лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые появился на публике после трехнедельного отсутствия на публике. СМИ выдвигали версии, что лидер КНДР умер. Ким Чен Ын приехал на церемонии открытия Сунчхонского завода удобрений. Репортаж о его визите на предприятие показали по центральному телевидению КНДР.