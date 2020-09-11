Разработчик «Новичка» назвал ерундой отравление Навального этим ядом

Так он прокомментировал статью в немецком журнале Spiegel — по данным издания, глава Федеральной разведслужбы Германии Бруно Каль сообщил на секретном совещании, что Навального отравили ранее неизвестным, более «сильным» вариантом «Новичка».

«Это ерунда. Вещество, о котором написал Spiegel, — это вещество, которое плавится при более высоких температурах», — заявил Ринк.

По мнению химика, в организме оппозиционера обнаружили не «Новичок», а «вещество другого класса».

Леонид Ринк участвовал в разработке боевых отравляющих веществ класса «Новичок» в СССР. Его подозревали в продаже ампул с этим ядом для убийства главы Росбизнесбанка Ивана Кивелиди в 1995 году.

Утром 20 августа Навальный потерял сознание после вылета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, где пациент находился в реанимации два дня. Затем его переправили в берлинскую клинику «Шарите».

10 сентября Навального вывели из искусственной комы. По данным СМИ, он пришел в себя и вспомнил события перед полетом. После этого в клинике, где он находится, усилили меры безопасности.