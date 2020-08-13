Переливание плазмы переболевших признали работающим способом против COVID-19

Американские медики перелили плазму выздоровевших после коронавируса людей более 35 тысячам зараженным. Врачи с уверенностью говорят, что этот метод лечения эффективен. Он помогает больным быстрее идти на поправку.

Предварительные результаты работы ученых появились в электронной научной библиотеке medRxiv. Специалисты рассказали, что наблюдали за процессом выздоровления 35 тысяч пациентов. Их шансы выжить и как можно быстрее встать на ноги зависели от двух вещей — как быстро проводилась данная процедура и от концентрации антител в переливаемой плазме.

«Подобный подход к лечению COVID-19 эффективен», — заявили исследователи.

Врачи со всего мира сейчас тестируют различные методы лечения коронавируса. Они пробуют использовать лекарства от ВИЧ, гепатита, малярии и других заболеваний. Также в ход идет и плазма крови переболевших COVID-19. В ней должны содержаться антитела к инфекции. Они, по мнению экспертов, могут подавить вирус в организме тяжелых пациентов.

Как уточнил ТАСС, впервые метод испробовали в Китае в феврале 2020 года. После этого эксперименты проводили в России,США, Франции и Турции. Во многих случаях переливания показали хорошие результаты.

Тем временем Россия первая в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Она получила название «Гам-ковид-Вак». Об этом объявил президент РФ Владимир Путин.