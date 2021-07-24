Переговоры России и США по стратегической стабильности пройдут в Женеве

Переговоры России и Соединенных Штатов по стратегической стабильности пройдут 28 июля в Женеве. Информация об этом была размещена на сайте МИД РФ в пятницу.

«В развитие договоренностей, достигнутых на состоявшейся 16 июня встрече Президента Российской Федерации В. В. Путина с Президентом США Дж. Байденом, 28 июля в Женеве пройдет новый раунд российско-американского диалога по стратегической стабильности», — сказано в сообщении министерства.

Межведомственные делегации сторон, как отмечается, возглавят замглавы российского МИД Сергей Рябков и первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

В сообщении также говорится, что на предстоящих переговорах будут обсуждены вопросы поддержания и укрепления стратегической стабильности, а также перспективы контроля над вооружениями.

Политик Франц Клинцевич прокомментировал стратегию США в отношении России. По его словам, главной ошибкой западной страны является выход из Договора по открытому небу.