Клинцевич рассказал об ошибках стратегии США против России

Политик Франц Клинцевич прокомментировал стратегию США в отношении России. По его словам, главной ошибкой западной страны является выход из Договора по открытому небу. Об этом сообщило РИА ФАН.

США вышли из Договора по открытому небу 22 ноября 2020 года. Россия отреагировала аналогичными мерами. 7 июня 2021 года Владимир Путин подписал закон о денонсации договора.

Министерства иностранных дел РФ заявило, что выход России из договора был правильным решением. Это подтвердила венская конференция государств — участников ДОН.

«Конференция стала последним политическим рубежом на пути России к выходу из Договора по открытому небу. Подтверждена правильность принятого у нас решения относительно нецелесообразности дальнейшего российского участия в этом договоре», — заявили на сайте министерства.

Однако такое решение со стороны России осудили страны-союзники США. МИД России же, напомнил о том, что первыми из Договора вышли именно США. В дальнейшем, если договор перестанет действовать, ответственность за это ляжет на плечи Запада.

Политик и руководитель Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич выразил свое согласие с заявлением МИД. Эксперт отметил, что американские спецслужбы не до конца проанализировали ситуацию.

«США вышли из Договора по открытому небу, поскольку искренне считали, что у них значительно больше военно-технических возможностей для контроля России, чем у Москвы. Они уверены, что могут осуществить контроль за территорией Российской Федерации, поэтому не захотели давать аналогичную, но легальную возможность Москве. В этом и заключается большая ошибка США», — отметил он.