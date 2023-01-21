Мир 21 января 2023, 05:58 Военный аналитик обвинил Шольца в нерешительности и страхе перед Россией Британский военный аналитик Кларк обвинил канцлера Германии Шольца в страхе перед Россией РИА «Новости»

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Канцлера Германии Олафа Шольца обвинили в нерешительности и страхе перед Россией. Такое мнение высказал британский военный аналитик Майкл Кларк, сообщило The Daily Express.

Так аналитик высказался по поводу итогов встречи глав военных ведомств стран НАТО, которая состоялась на авиабазе Рамштайн в Германии. Стороны в ходе обсуждения не смогли договориться о поставках украинским военным танков Leopard 2. Это, по мнению Кларка, доказывает, что Германия боится Россию.

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Главными вопросами встречи контактной группы на базе Рамштайн стали передача Украине систем противовоздушной обороны и бронетехники. Как заявил министр обороны США Ллойд Остин, сейчас не идет речи о замедлении поставок оружия Киеву. Участники заседания, по его словам, сошлись во мнении, что начался «решающий момент».

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Немецкие СМИ ранее сообщали, что Шольц даст согласие на отправку танков Leopard Украине при условии, если Штаты начнут поставки украинским военным танков Аbrams. После этого официальный представитель немецкого кабмина Штефен Хебештрайт опроверг это заявление. По его словам, требований или «некой взаимообусловленности о необходимости сделать определенные шаги» никогда не было.