Мир 20 февраля 2023, 07:38 Переговоры о продлении зерновой сделки начнутся на этой неделе — СМИ РИА «Новости»: переговоры о продлении зерновой сделки начнутся в ближайшие дни РИА «Новости»

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Активные переговоры о продлении зерновой сделки начнутся в ближайшие дни. Об этом рассказал источник РИА «Новости».

«Думаю, уже с начавшейся недели переговоры войдут в активную фазу. <…> Непростыми [будут], это ясно. Но работа идет», — отметил собеседник агентства.

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Работа над устранением препятствий по экспорту сельхозпродукции и аммиака из России идет постоянно, над этим усиленно работают Турция и ООН, добавил источник.

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Россия, Турция, Украина и ООН подписали продовольственное соглашение 22 июля 2022 года. Сделка подразумевала вывоз украинского зерна, удобрений и продовольствия по Черному морю из трех портов. Также ООН обязалась снять ограничения на экспорт продовольствия и удобрений из России. Срок действия сделки истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление до 18 марта при условии, что ни одна из сторон не выскажет возражения по этому поводу. По данным МИД России, таковых не поступало. При этом российская сторона указала на отсутствие прогресса в нормализации сельхозэкспорта из РФ.