Мир 15 февраля 2023, 21:30 ООН рассказала о работе над реализацией части зерновых договоренностей России Дюжаррик: ООН работает над выполнением российской части стамбульских договоренностей РИА «Новости»

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ООН продолжает усилия по полному выполнению российской части зерновых договоренностей, в том числе и экспорта аммиачных удобрений. Об этом заявил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик. Его слова привел ТАСС.

«Мы продолжаем наши усилия по полному выполнению меморандума о взаимопонимании. В частности, по вопросам аммиачных удобрений и экспорта российского продовольствия», — сказал он.

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По словам представителя ООН, всемирная организация обеспечивает реализацию договоренностей и работает над урегулированием разногласий, возникающих в ходе работы Совместного координационного центра.

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Заместитель главы МИД России Сергей Вершинин ранее заявил о нецелесообразности продления зерновой сделки между Россией, Украиной, Турцией и ООН без осязаемых результатов.

В июле 2022 года Россия, Турция, Украина и ООН подписали продовольственное соглашение. Оно состояло из двух документов. Первый предусматривал выход сухогрузов с зерном из порта Одессы в Стамбул и оттуда в другие страны. По второму соглашению ООН брала на себя обязательсвта по снятию ограничений на экспорт продовольствия и удобрений из России для выхода на мировой рынок.