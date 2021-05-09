Переговоры Германии с Россией о поставках вакцины от коронавируса «Спутник V» зашли в тупик. Об этом со ссылкой на источники сообщила немецкая газета Bild.

Представители рабочей группы Минздрава ФРГ, ответственной за переговоры с производителями вакцин, сообщили, что сделка с Москвой по «Спутнику V», цитата, практически мертва. Переговоры затянулись, поэтому вряд ли Германия сможет получить от России вакцину в ближайшие месяцы. В Берлине при этом рассчитывают закупить достаточное количество вакцин от других производителей.

Сложности в переговорах создает и то, что российскую вакцину до сих пор не зарегистрировал европейский регулятор EMA. Как утверждают собеседники издания, требования, предъявляемые ЕС, оказались выше, чем того ожидали в Москве.

Глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан ранее назвал условием для поставки «Спутника V» в Германию регистрацию препарата в ЕС и наличие необходимого объема доз.

«Спутник V» уже получил одобрение в 64 странах мира.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Евросоюз не будет обновлять контракт на поставку вакцин британо-шведской компании AstraZeneca на вторую половину 2021 года.