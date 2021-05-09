Евросоюз решил не обновлять контракт с AstraZeneca

Еврокомиссия не будет обновлять контракт на поставки в страны ЕС вакцины от коронавируса AstraZeneca после июня 2021 года. Об этом еврокомиссар Тьерри Бретон сообщил агентству Reuters.

Еврокомиссия 26 апреля подала иск к производителю вакцины AstraZeneca за неисполнение условий контракта по поставкам препарата в страны Евросоюза. Британо-шведская фармкомпания в первом квартале 2021 года должна была поставить в ЕС 120 миллионов доз вакцины, но на деле вышло втрое меньше. Это привело к тому, что ряду стран пришлось пересмотреть свои планы по вакцинации. Сам контракт на предзаказ 400 миллионов доз вакцины AstraZeneca для Евросоюза был заключен в августе 2020 года, когда компания еще вела разработку препарата.

Ранее, 7 мая, Еврокомиссия сообщила о планах по утверждению контракта на поставку 1,8 миллиарда доз вакцины от коронавируса Pfizer. Контракт будет рассчитан до 2023 года.

Во Вьетнаме ранее произошел первый случай смерти после вакцинации препаратом AstraZeneca. Скончалась женщина-медик, которая сделала прививку от коронавируса 6 мая. Она умерла на следующий день от аллергической реакции.