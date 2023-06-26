Мир 26 июня 2023, 19:06 Переговоры о перемирии в Судане отложили до окончания праздника Ид аль-Адха Переговоры представителей армии и спецназа в Судане начнутся после 2 июля Unsplash

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Переговоры о перемирии между армией и спецназом в Судане отложили до окончания мусульманского праздника Ид аль-Адха, который в этом году отмечается до 2 июля. Об этом сообщил канал «Аль-Хадас» со ссылкой на представителя спецназа.

«Переговоры, проходящие в саудовском городе Джидда с делегацией суданской армии, отложены до окончания праздника Ид аль-Адха», — говорится в сообщении.

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Ранее указывалось, что суданские вооруженные силы и силы быстрого реагирования готовы прекратить огонь на период праздничных мероприятий, начавшихся 28 июня.

По данным на середину этого месяца, в результате противостояния между армией и спецназом погибли более трех тысяч человек и пострадали еще около шести тысяч. Боевые действия нарушили работу системы здравоохранения в Судане: если в Хартуме работает хотя бы половина медицинских учреждений, то, к примеру, в провинции Западный Дарфур не действует ни одно.