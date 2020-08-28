Переговорам по Курилам предсказали тупик из-за отставки Синдзо Абэ

Переговоры Москвы и Токио по вопросу Курильских островов могут зайти в тупик. К этому приведет отставка Синдзо Абэ, считает специалист по Японии Валерий Кистанов.

При этом позиция Токио по вопросу Курил останется прежней, кто бы ни занял пост премьера. В этом уверен руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов. Его слова приводит РИА «Новости».

«Я думаю, что наступит определенный период застоя или паузы в переговорах по Курилам, независимо от того, кто придет», — заявил Кистаков.

По мнению эксперта, Абэ рассчитывал на некие уступки в отношении мирного договора с Россией и особенно надеялся на решение президента России Владимира Путина. Сам премьер-министр Японии также был готов принять компромиссы для урегулирования вопроса. Однако теперь не ясно, к чему приведет его отставка. Тем более что Абэ не готовил себе преемника и на его должность претендует сразу несколько человек.

Ранее стало известно, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ покидает свой пост в связи с состоянием здоровья. Он сам сообщил о своем решении.