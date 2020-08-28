Японский премьер-министр Синдзо Абэ сообщил правительству об отставке

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил правительству об отставке. Причина — ухудшение состояния здоровья.

Источник из правящей Либерально-демократической партии подтвердил агентству Kyodo Nеws информацию об отставке политика. Абэ сам сообщил о решении руководству партии «Новая Комэйто», Либерально-демократической партии и правящей коалиции. Синдзо Абэ также отметил, что будет выполнять свои обязанности, пока не найдет приемника. Причиной ухода стали проблемы со здоровьем.

«Язвенный колит вернулся. Необходимо продолжить лечение в течение какого-то времени», — цитирует Абэ Kyodo.

Член руководства Либерально-демократической партии Томоми Инада уже отреагировала на решение Абэ: «Для всех нас это стало большой неожиданностью».

Проблемы со здоровьем у Синдзо Абэ заподозрили в начале августа. За это время политик успел несколько раз посетить больницу. Однако Абэ уже уходил в отставку по той же причине в 2007 году. Тогда он пожаловался на кишечник.

Премьер-министр Синдзо Абэ на своем посту занимает рекордное количество времени. Начиная с 2012 он возглавляет кабинет министров уже более 2799 дней.

В июне Синдзо Абэ должен был встретиться с Владимиром Путиным на перенесенном Параде Победы. Но встреча так и не состоялась.