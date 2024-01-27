Мир 27 января 2024, 02:31 Отдых на Шри-Ланке напомнил россиянке отпуск в Анапе Российская туристка заявила, что отдых на Шри-Ланке напоминает отпуск в Анапе Freepik

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Российская пара супругов полетели в Шри-Ланку для отдыха на время новогодних праздников и после приезда заявили об ощущении, что побывали в Анапе. Об этом сообщила Lenta.ru.

Как рассказала изданию туристка Анжелика, они с мужем выбрали Шри-Ланку из-за дешевых цен на авиабилеты по сравнению с Таиландом и Индонезией.

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«На Шри-Ланке ощущение, что ты в Анапу приехал. Вот реально. Там нет стильных людей с красивыми телами, а есть лишь обычные семьи на отдыхе. И это в молодежных районах», — заявила россиянка.

Она также пожаловалась на высокие цены в стране. Пара жила в городах Велигама и Мирисса, и не смогла найти жилье по оптимальной стоимости. Анжелика связала это с новогодними каникулами.

Ранее аналитики «МегаФона» подсчитали, что число россиян, посетивших Европу в эти новогодние праздники, выросло на 8,5% по сравнению с прошлыми зимними каникулами. Также в 10 раз увеличилось количество российских путешественников, посетивших Китай.