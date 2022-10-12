Песков назвал бандитизмом планы G7 использовать активы РФ для восстановления Украины | 360°

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Песков назвал бандитизмом планы G7 использовать активы РФ для восстановления Украины

Представитель Кремля Песков назвал бандитизмом планы использовать активы РФ для Украины

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал планы «Большой семерки» использовать активы России для восстановления Украины международным бандитизмом. Об этом сообщил ТАСС.

Он подчеркнул, что Кремль к идеям, прозвучавшим на саммите «Группа семи» отнесся крайне негативно. Песков определил попытки G7, как легализацию ранее совершенного воровства. Он обратил внимание, что это противоречит всем нормам международного права «мыслимым и немыслимым».

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«Это просто чистый международный бандитизм», — подытожил Песков.

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Ранее страны G7 пообещали найти возможность потратить замороженные активы России на Украину. Об этом сказано в распространенном заявлении «семерки».

G7 — это объединение семи ведущих экономически развитых стран. Среди его членов — США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада.

G7

Дмитрий Песков

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