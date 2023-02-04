Мир 04 февраля 2023, 15:25 Передачу Украине арестованных активов Малофеева назвали пробным шагом Сенатор Джабаров: США признались в воровстве передачей активов Малофеева Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Решение американских властей передать Украине конфискованные активы российского предпринимателя Константина Малофеева показали воровскую сущность США. Об этом в беседе с Lenta.ru заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он предупредил, что своим поступком США отпугнут других инвесторов, которые начнут выводить вложенные деньги из американской экономики.

Реклама

«Это ближневосточные государства, которые вкачали миллиарды. Это напугает и наших соседей и друзей-китайцев, которые свои золотые запасы в большом количестве держат в американских ценных бумагах и на счетах американских банков», — перечислил Джабаров.

Реклама

Сенатор добавил, что США окончательно подорвали веру в законность своей финансовой системы.

«Оказалось, что они обычные воры», — пояснил представитель Совета Федерации.

При этом он не исключил, что история с активами Малофеева станет только первым шагом. Сейчас американцы посмотрят на мировую реакцию и, если ничего серьезного не произойдет, продолжат такую практику.

Джабаров исключил, что Россия ответит зеркальными действиями на решение США. Он пояснил, что, в отличие от американцев, в нашей стране все происходит по закону. Сенатор добавил, что сначала пройдут общие заявления, а потом начнутся практические шаги.

О передаче Украине замороженных в американском банке денег российского предпринимателя Константина Малофеева сообщил генеральный прокурор США Меррик Гарланд. Он подчеркнул, что подписал соответствующее решение.

По данным СМИ, речь идет о сумме более пяти миллионов долларов. Разрешение на изъятие средств дал суд, который признал, что Малофеев нарушил введенные против него персональные санкции.