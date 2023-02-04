04 февраля 2023, 02:13
США впервые перечислили конфискованные российские активы на нужды Украины
США перечислили конфискованные активы российского бизнесмена Малофеева на нужды Украины
Власти США перечислили на нужды Украины свыше пяти миллионов долларов. Денежные средства конфисковали у российского предпринимателя Константина Малофеева, сообщил телеканал CNN.
Министр юстиции Меррик Гарланд сообщил журналистам, что утвердил первый перевод конфискованных российских активов для использования на Украине. Общая сумма составила 5 379 876 долларов и 94 цента. Деньги Малофеев хранил в банке Sunflower Bank.
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Это первый случай конфискации американскими властями активов россиян, которые попали под санкции, и первый раз, когда средства отправят на помощь Украине.
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Накануне Минюсту США выдали официальное разрешение в суде изъять свыше пяти миллионов долларов, связанных с российским предпринимателем Константином Малофеевым. Американское ведомство обвинило россиянина в нарушении введенных против него санкции.
Малофеев попал в санкционный список США в 2014 году, а потом в апреле 2022 года за действия, направленные на подрыв суверенитета и целостности Украины.
США
Украина
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