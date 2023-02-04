Мир 04 февраля 2023, 02:13 США впервые перечислили конфискованные российские активы на нужды Украины США перечислили конфискованные активы российского бизнесмена Малофеева на нужды Украины РИА «Новости»

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Власти США перечислили на нужды Украины свыше пяти миллионов долларов. Денежные средства конфисковали у российского предпринимателя Константина Малофеева, сообщил телеканал CNN.

Министр юстиции Меррик Гарланд сообщил журналистам, что утвердил первый перевод конфискованных российских активов для использования на Украине. Общая сумма составила 5 379 876 долларов и 94 цента. Деньги Малофеев хранил в банке Sunflower Bank.

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Это первый случай конфискации американскими властями активов россиян, которые попали под санкции, и первый раз, когда средства отправят на помощь Украине.

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Накануне Минюсту США выдали официальное разрешение в суде изъять свыше пяти миллионов долларов, связанных с российским предпринимателем Константином Малофеевым. Американское ведомство обвинило россиянина в нарушении введенных против него санкции.

Малофеев попал в санкционный список США в 2014 году, а потом в апреле 2022 года за действия, направленные на подрыв суверенитета и целостности Украины.