11 февраля 2023, 03:15
Литва отправила на Украину несколько десятков зенитных орудий — СМИ
LRT: Литва отправила на Украину 36 зенитных орудий Bofors L70
Партия зенитных орудий Bofors L70 отправилась на Украину из Литвы. Об этом сообщило национальное радио LRT.
«Литва передает Украине несколько десятков зенитных орудий Bofors L70. Эта посылка сегодня погружена в Радвилишкском районе и отправляется на Украину», — говорится в сообщении.
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Литва не только поставляет Украине оружие, но и обучает солдат ВСУ работать с ними, заявил представитель литовской армии Юргис Норвайша.
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Ранее глава министерства обороны Литвы Арвидас Анушаускас в ходе визита в Киев сообщил, что страна передаст Украине 36 зенитных орудий L-70 производства шведского концерна Bofors.
Идею президента Литвы Гитанаса Науседы, который призвал западных лидеров передать Украине дальнобойные ракеты и истребители, в Кремле назвали провокационной. Власти Прибалтики мало задумываются о последствиях, провоцируя эскалацию конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он выразил сожаление, что крупные европейские страны не сдерживают экстремистские порывы своих коллег.
Литва
Украина
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