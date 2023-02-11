Мир 11 февраля 2023, 03:15 Литва отправила на Украину несколько десятков зенитных орудий — СМИ LRT: Литва отправила на Украину 36 зенитных орудий Bofors L70 Википедия

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Партия зенитных орудий Bofors L70 отправилась на Украину из Литвы. Об этом сообщило национальное радио LRT.

«Литва передает Украине несколько десятков зенитных орудий Bofors L70. Эта посылка сегодня погружена в Радвилишкском районе и отправляется на Украину», — говорится в сообщении.

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Литва не только поставляет Украине оружие, но и обучает солдат ВСУ работать с ними, заявил представитель литовской армии Юргис Норвайша.

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Ранее глава министерства обороны Литвы Арвидас Анушаускас в ходе визита в Киев сообщил, что страна передаст Украине 36 зенитных орудий L-70 производства шведского концерна Bofors.

Идею президента Литвы Гитанаса Науседы, который призвал западных лидеров передать Украине дальнобойные ракеты и истребители, в Кремле назвали провокационной. Власти Прибалтики мало задумываются о последствиях, провоцируя эскалацию конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он выразил сожаление, что крупные европейские страны не сдерживают экстремистские порывы своих коллег.