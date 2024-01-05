Эксклюзив 05 января 2024, 16:03 Передача потерявшей военных летчиков Украине самолетов F-16 приведет к росту наемников Военный журналист Борзенко: управлять полученными Украиной F-16 станут наемники United States Air Force

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Дефицит военных летчиков на Украине заставит власти страны нанимать иностранных наемников, способных управлять истребителями F-16. Об этом «360» заявил военный журналист и заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия» Алексей Борзенко.

Он напомнил, что передача самолетов пока еще не произошла, но вопрос с дефицитом военных летчиков для Украины стоит остро.

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«Я думаю, что пилоты будут даже не украинцы, а частично наемники. Это вполне возможно», — заявил Борзенко.

О риске возникновения реального противостояния между Россией и НАТО после передачи Украине истребителей F-16 заявил политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич.

В комментарии «360» он пояснил, что самолеты требуют серьезного обслуживания, а такие специалисты есть только в странах альянса. Он также не исключил, что постоянным местом базирования истребителей станут аэродромы Румынии или Польши, что делает их законными целями для российских ударов.

Станкевич допустил, что руководство НАТО понимает весь риск передачи истребителей Украине, по возможности максимально затягивает процесс и, вероятно, откажется от такого шага, чтобы не допустить общеевропейской войны.