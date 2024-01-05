Эксклюзив 05 января 2024, 13:50 Участие НАТО в ударе по Крыму назвали слухами. Реальной эскалацией станет передача F-16 ВСУ Политолог Станкевич: передача Украине F-16 усилит эскалацию между Россией и НАТО U.S. Department of Defense

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Данные о том, что в запуске управляемых авиационных ракет по Крыму принимали участие истребители F-16, действовавшие из воздушного пространства Румынии, не имеют надежных и объективных свидетельств. Но сама передача военных самолетов Украине несет риски еще большей эскалации между Россией и НАТО. Об этом в беседе с «360» заявил политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич.

Он напомнил, что поставки странами Запада истребителей F-16 должны произойти в этом году. Пока не решен целый ряд проблем, из-за которых НАТО рискует стать участником конфликта, что ведет к реальному столкновению с Россией.

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«Первое. Где будут базироваться эти самые самолеты? Если на территории Украины — тогда не очень долго они проживут. Если на территории соседних стран НАТО — например, Румынии или Польши, — тогда они становятся участниками конфликта и могут стать объектом ответных ударов — это крайний риск эскалации», — заявил Станкевич.

Даже если основной базой для F-16 станут военные аэродромы Украины, они все равно требуют серьезного обслуживания со стороны сотен специалистов. Поэтому, подчеркнул политолог, их отправят в соседние государства, что опять приводит к риску эскалации.

Принцип работы F-16

Истребители F-16 неспособны действовать самостоятельно, заметил Станкевич, и работают в связке с авиационными комплексами AWACS (Airborne Warning And Control System, авиационный комплекс радиообнаружения и наведения. — прим. ред.).

«В этом летающем штабе с огромной тарелкой спутниковой антенны на крыше порядка 15 натовских военнослужащих, которые постоянно ведут наблюдение в режиме реального времени за территорией и дают целеуказания самолетам. Фактически наводят ракеты на цель», — рассказал собеседник «360».

Дорога к общеевропейской войне

Он пояснил, что даже использование подобных комплексов около российских границ можно считать прямым втягиванием НАТО в конфликт, так как это нанесет прямой ущерб Вооруженным силам России.

Это прямая дорога к общеевропейской войне и эскалации вплоть до ядерного конфликта. Сергей Станкевич политолог

Политолог подчеркнул, что избежать этой ситуации нужно любой ценой и любыми средствами. Он не исключил, что, возможно, именно с этим связано затягивание со стороны западных стран передачи военных самолетов Украине.

«Может быть, в наступившем году новая трезвость и новый реализм в руководстве НАТО и Запада возобладают, и этого опаснейшего шага они не сделают», — выразил надежду Станкевич.

Об участии военных самолетов НАТО в запуске ракет по Крыму сообщили авторы Telegram-канала «Военное дело». Со ссылкой на неназванные источники они заявили, что истребители F-16 под управлением военных из западных стран запустили ракеты в сторону полуострова из воздушного пространства Румынии. Официального подтверждения этой информации нет.