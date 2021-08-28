Убийцу сенатора Роберта Кеннеди выпустят досрочно

Иорданец Сирхан Сирхан, застреливший в 1968 году кандидата в президенты США от Демократической партии Роберта Ф. Кеннеди, вскоре может выйти на свободу. В тюрьме он провел 53 года. Комиссией по условно-досрочному освобождению (УДО) штата Калифорнии решила, что он больше не опасен для общества.

Об этом сообщило Reuters со ссылкой официальные лица тюрьмы штата. В течение 120 дней будет принято окончательное решение. Затем губернатор Калифорнии в течение 30 дней его рассмотрит, после чего отменит или оставит в силе.

Уроженец Палестины Сирхан отбывает пожизненное заключение за то, что застрелил 42-летнего Роберта Кеннеди в отеле «Амбассадор» в Лос-Анджелесе 5 июня 1968 года. Выстрел прогремел через несколько минут после того, как сенатор от Нью-Йорка и бывший генеральный прокурор США выиграл на предварительных президентских выборах в Калифорнии. Кеннеди умер на следующий день.

Сирхан заявил, что не помнит об убийстве, хотя раньше утверждал, что убил политика за поддержку Израиля.

Два члена семьи убитого сенатора, включая его сына Роберта Ф. Кеннеди-младшего, направили в комиссию письма в поддержку освобождения Сирхана. Его адвокат Анжела Берри сообщила, что ее клиент никогда не нарушал правил тюрьмы, и власти не считают его опасным. Тем нее менее, 77-летнему мужчине комиссия по УДО отказывала в освобождении 15 раз.

Ранее американские историки попытались переложить вину за убийство президента США Джона Кеннеди с Ли Харви Освальда на советского лидера Никиту Хрущева.