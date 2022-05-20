Переброску оружия НАТО к границам России назвали ошибкой
Аналитик Трейсман: переброска оружия к границам РФ на фоне расширения НАТО была ошибкой
Переброска оружия НАТО к границам России на фоне расширения альянса после распада Советского Союза была ошибкой. Такое мнение высказал на страницах газеты New Yorker эксперт по России из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Дэниел Трейсман. Он также отметил, что «катастрофическим провалом» стало решение, принятое альянсом в 1994 году — принимать в свои ряды бывших союзников СССР.
«Главным международным вызовом 1990-х было надежное сближение России с западным миром. Запад должен был налаживать новые финансовые, коммерческие, культурные и политические связи, а также создавать новые механизмы европейской безопасности в дополнение к НАТО», — подчеркнул Трейсман.
По его мнению, успех в подобных начинаниях смог бы обеспечить безопасность в Восточной Европе. Однако этого не произошло, и в 1999 году в НАТО вступили Чехия, Венгрия и Польша.
«Вместо этого Запад ошибся в оценке реакции Москвы на переброску оружия НАТО на восток», — резюмировал аналитик.
В минувшую среду, 18 мая, Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Ранее страны имели внеблоковый статус.