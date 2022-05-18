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    18 мая 2022, 09:47

    Столтенберг пообещал ускорить вступление Швеции и Финляндии в НАТО

    Генсек НАТО пообещал быстро решить вопрос вступления Швеции и Финляндии

    Екатерина Виславская

    Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Генсек Альянса Йенс Столтенберг поприветствовал этот шаг и пообещал скорейшее решение вопроса, сообщил ТАСС.

    Столтенберг пообещал ускорить вступление Швеции и Финляндии в НАТО

    В штаб-квартире НАТО 18 мая состоялась встреча Йенса Столтенберга с представителями Финляндии и Швеции Клаусом Корхоненом и Акселем Вернхоффом. На сайте Альянса велась трансляция.

    Генсек поприветствовал решение двух стран присоединиться к НАТО и назвал этот шаг историческим. Он гарантировал «скорейшее решение необходимых для этого вопросов» и пообещал адаптировать систему безопасности в Балтийском море.

    «Мы полны решимости урегулировать все вопросы и достичь быстрого завершения процесса приема», — сказал он.