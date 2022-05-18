Столтенберг пообещал ускорить вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Генсек Альянса Йенс Столтенберг поприветствовал этот шаг и пообещал скорейшее решение вопроса, сообщил ТАСС.

В штаб-квартире НАТО 18 мая состоялась встреча Йенса Столтенберга с представителями Финляндии и Швеции Клаусом Корхоненом и Акселем Вернхоффом. На сайте Альянса велась трансляция.

Генсек поприветствовал решение двух стран присоединиться к НАТО и назвал этот шаг историческим. Он гарантировал «скорейшее решение необходимых для этого вопросов» и пообещал адаптировать систему безопасности в Балтийском море.

«Мы полны решимости урегулировать все вопросы и достичь быстрого завершения процесса приема», — сказал он.